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В брянской области рф произошел "хлопок" на военном аэродроме

В брянской области рф произошел "хлопок" на военном аэродроме

КИЕВ. 3 мая. УНН. В брянской области рф ночью взорвались беспилотники на военном аэродроме, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Как утверждают, поврежден самолет. "В результате атаки небольшие повреждения получил неэксплуатируемый Ан-124. Пострадавших нет", - сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, всего в атаке участвовало 5 БПЛА. 2 из них были уничтожены из стрелкового оружия, еще 2 взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник, как указано, не найден.

Напомним

В краснодарском крае в россии ночью загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Источник: УНН
Теги: Россия, взрывы
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