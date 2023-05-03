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В Херсоне вводят длительный комендантский час: с вечера 5 мая до утра 8 мая

В Херсоне вводят длительный комендантский час: с вечера 5 мая до утра 8 мая

КИЕВ. 3 мая. УНН. 5 мая с 20 часов в Херсоне начнется комендантский час и продлится до 6 часов утра 8-го мая, сообщает глава Херсонской ОВА Александр Продукин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"С 20:00 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6:00 8 мая", - написал он.

Детали

По его словам, в течение 58 часов передвижение по Херсону будет запрещено. Также город закроют на въезд и выезд.

Глава Херсонской ОВА отмечает, чтобы жители места заблаговременно решили необходимые дела и сделали запасы продуктов, медикаментов на дни длительного комендантского часа.

Необходимость таких ограничений заключается в том, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу, не подвергая херсонцев опасности.

Напомним

В результате обстрелов Херсонской области за минувшие сутки погибли четыре человека, семеро получили ранения.

Источник: УНН
Теги: комендантский час, война, Херсон и Херсонская область
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