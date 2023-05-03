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У президента Финляндии сообщили о визите Зеленского - Yle

У президента Финляндии сообщили о визите Зеленского - Yle

КИЕВ. 3 мая. УНН. В офисе президента Финляндии сообщили, что Президент Украины Зеленский сегодня посетит Финляндию, сообщает национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle, пишет УНН.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Финляндию. В пресс-релизе офиса президента республики говорится, что Зеленский прибудет в Финляндию по приглашению президента Ниинисте", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Зеленский проведет пресс-конференцию вместе с президентом Финляндии, а вечером вместе с премьер-министрами Северных стран.

Дополнение

Ниинисте посещал Украину в конце января. Тогда Зеленский обсудил с президентом Финляндии предоставление танков Украине.

Источник: УНН
Теги: Финляндия, Владимир Зеленский
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