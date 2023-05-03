За метку на электронной карте получал 2 тысячи гривен: задержали корректировщика российских воздушных атак на Николаев

КИЕВ. 3 мая. УНН. Служба безопасности задержала вражеского корректировщика, который передавал оккупантам места базирования Сил обороны в Николаеве и локации местных объектов социальной инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщили в СБУ, за каждую «метку» на электронной карте злоумышленник получал от российских захватчиков по 2 тыс. грн. Разведывательная информация нужна была врагу для подготовки массированных воздушных атак на украинский город.

По данным следствия, фигурантом оказался студент одного из местных вузов, которого в марте этого года российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих пророссийских комментариев, которые неоднократно публиковал на различных Телеграмм-каналах. Дальнейшую связь с агрессором злоумышленник поддерживал через анонимный чат в мессенджере.

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Во время обыска по месту жительства вражеского информатора обнаружены мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 12 лет в тюрьме. Следствие выясняет все обстоятельства преступления.

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