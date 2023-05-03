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Массовое дезертирство процветает в рядах "лнр" - ОВА

Массовое дезертирство процветает в рядах "лнр" - ОВА

КИЕВ. 3 мая. УНН. В так называемой «лнр» дезертирство приобрело массовый характер, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Дезертиров из числа боевиков так называемой «лнр» пытаются разыскивать вблизи домов. На столбах и досках объявлений в захваченных в 2014 году городах расклеено множество сообщений о розыске мужчин – дезертирство приобрело массовый характер", - написал Лысогор.

Детали

Также, по его словам, за прошедшие сутки оккупанты попытались атаковать в сторону Дибровы.

"На этот раз противник сосредоточил наступательные действия южнее Дибровы, но в очередной раз не достиг успеха. Огонь россияне открывали в сторону Макеевки и Белогоровки. За время обороны враг неоднократно пытался пойти в массированное наступление на этом участке фронта, но все эти попытки были прекращены или работой нашей артиллерии, или в ходе контратакующих действий. Украинские военные в любой момент готовы противодействовать захватническим планам россиян. Ежесуточные потери захватчика красноречиво говорят о прочности наших редутов", - сообщил глава ОВА.

Напомним

По данным главы ОВА, оккупанты в Луганске под видом водопроводных работ роют окопы.

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
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