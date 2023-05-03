Работа НАБУ, САП, ВАКС и АРМА усиливает инвестиционную привлекательность Украины - посол Дании

КИЕВ. 3 мая. УНН. Борьба с коррупцией в Украине является одним из условий поступления иностранных инвестиций. Именно поэтому Евросоюз активно способствовал созданию и развитию в Украине таких органов, как Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и Агентство по розыску и менеджменту активов. Об этом в интервью Mind.ua рассказал посол Королевства Дания в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

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“Отсутствие коррупции – одно из условий поступления иностранных инвестиций, в частности датских. Я знаю, что накануне войны многие наши компании, имеющие собственные производственные мощности в Азии, Китае смотрели на то, чтобы перенести их ближе к Европе – в Украину. Они присматривались к разным странам – Румынии, Болгарии, Польше, а также Украине и звонили мне и спрашивали о ситуации здесь с коррупцией, насколько местное законодательство соответствует европейскому. Их не интересовала стоимость рабочей силы или особенности работы с кредитами. Первый вопрос был о коррупции. И это ключевой вопрос для всех иностранных инвесторов”, - отметил посол.

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Он добавил, что европейские партнеры, в частности Дания, поддерживают связь с украинскими антикоррупционными органами, чтобы оперативно решать проблемы, связанные с коррупцией.

“Хорошо, что у вас есть система антикоррупционных органов – НАБУ, САП, ВАКС, АРМА – эти институты основаны, в частности, и при датской поддержке. Дания выступает имплементирующим (исполнительным) партнером EUACI (European Union Anti-Corruption Initiative) в Украине от имени Евросоюза. Мы на тесной связи с украинскими антикоррупционными органами. И когда видим, что происходят определенные правонарушения/коррупционная составляющая (в том числе в связи с деятельностью датских компаний в Украине) – сразу связываемся с местными антикоррупционными органами и обсуждаем проблему”, - рассказал Миккельсен.

Напомним

Ранее в Transparency International Украина отметили, что создание НАБУ, САП, ВАКС и АРМА предусматривалось в рамках обязательств Украины перед международными партнерами, а потому их существование является важным на пути к вступлению в ЕС.

Контекст

23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. Вместе с тем для полноценного членства Украина должна выполнить ряд условий, среди которых реформы в судебной системе, усиление мер в сфере борьбы с коррупцией и обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF). Осенью 2023 года страны-кандидаты должны представить полный отчет о своей деятельности.