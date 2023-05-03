В школе в Белграде произошла массовая стрельба, восемь учеников погибли - МВД

КИЕВ. 3 мая. УНН. В результате стрельбы в начальной школе в центре Белграда погибли восемь учеников и охранник, шестеро детей и один учитель получили ранения. Несовершеннолетнего, который стрелял, задержали, сообщает МВД Сербии, пишет УНН.

Детали

Сотрудникам МВД страны в Белграде сообщили, что сегодня утром в 8:40 в начальной школе «Владислав Рибникар» во Врачаре произошла стрельба.

"Полицейские направили все имеющиеся патрульные, немедленно выехали на место и задержали подозреваемого несовершеннолетнего, ученика седьмого класса, который, как подозревают, из ружья своего отца несколько раз выстрелил в сторону учеников и охраны этой школы", - говорится в сообщении.

Как сообщили сербским СМИ в МВД страны, "ученик этой школы К. К. (2009 г.р.), подозреваемый в совершении этого преступления, был обнаружен и задержан во дворе школы".

Восемь учеников и охранник погибли во время стрельбы в начальной школе "Владислав Рибникар" в Белграде. Шестеро учеников и один преподаватель получили тяжелые ранения, сообщили сербским СМИ в МВД страны.

Лечение пострадавших, по данным МВД страны, продолжается, а также работа полиции по установлению всех фактов и обстоятельств происшествия. Пострадавшим, как указывают СМИ, оказали помощь в центре неотложной помощи и клинике Тыршова.

На месте находятся сербские министр здравоохранения Даница Груичич и министр образования Бранко Ружич. Полиция блокировала въезд на улицу, где расположена школа.

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