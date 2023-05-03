Зеленский в Финляндии: в ОП обнародовали программу

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Финляндии, где среди прочего проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинисте, а также примет участие в саммите Украина – Северная Европа, сообщает пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров в Facebook, пишет УНН.

Согласно трансляции на сайте национальной телерадиовещательной компании Финляндии Yle, его встретил президент страны.

Цитата

"Сегодня Президент Украины – в Финляндии. Владимир Зеленский проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинисте и спикером парламента Финляндии Петтери Орпо. Президент также примет участие в саммите Украина – Северная Европа. Встреча лидеров Украины и пяти стран Северной Европы организована для дальнейшей координации военной помощи нашему государству, европейской и евроатлантической интеграции Украины. По результатам ожидаем совместное заявление", - сообщил Никифоров.

Детали

По его словам, на полях саммита Глава государства проведет отдельные двусторонние встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

"Саммит Северных стран-Украина, на который прибыл в Финляндию Президент Владимир Зеленский с командой - это важный шаг. Для того, чтобы быть в НАТО и поддерживать союзы для получения поддержки, необходимо проводить фундаментальную дипломатическую работу. Украина сегодня это делает", - добавила советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная в Telegram.

Дополнение

Ниинисте посещал Украину в конце января. Тогда Зеленский обсудил с президентом Финляндии предоставление танков Украине.