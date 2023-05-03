Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,11 -0,1627 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4215

Зеленского официально встретили в Финляндии: в ОП показали видео

Зеленского официально встретили в Финляндии: в ОП показали видео

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Финляндии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Офис Президента, пишет УНН.

Детали

"Официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского в Финляндской Республике", - подписали в ОП обнародованное в соцсетях видео.

Президента встретил финский коллега Саули Ниинисте.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Финляндии, где среди прочего проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинисте, а также примет участие в саммите Украина – Северная Европа, о чем сообщил спикер Главы государства Сергей Никифоров.

Источник: УНН
Теги: Финляндия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.