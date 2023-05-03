В Киеве поднялся уровень половодья - КГВА

КИЕВ. 3 мая. УНН. Уровень воды в реке Днепр в пределах столицы, по сравнению с прошлыми сутками, поднялся на 3 см, однако аварийных подтоплений в Киеве нет, и уровень опасности остается желтым. Об этом сообщает КГВА в Telegram, передает УНН.

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"По состоянию на 11:00 03 мая 2023 года уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 300 см (по Балтийской системе высот). Температура воды 13°C. По сравнению с предыдущим днем, уровень половодья поднялся на 3 см. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений остается І (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 50 см”, - говорится в сообщении.

Начальник КГВА Сергей Попко отмечает, что подтопленными остаются пойменные территории, в частности, острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Нет угрозы подтопления промышленных объектов и жилых массивов города.

Мониторинг нынешнего половодья продолжается.

Напомним

Ранее в КГВА сообщали, что уровень половодья в столице стабилизировался.