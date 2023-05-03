россияне ночью ударили по Константиновке дронами-камикадзе - ОВА

КИЕВ. 3 мая. УНН. Используя дроны-камикадзе и артиллерию, российские оккупанты повредили всего три инфраструктурных объекта, 5 многоэтажек, 8 частных домов и ранили троих людей в Донецкой области, заявил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует УНН.

Цитата

"Среди ночи россияне ударили по Константиновке дронами-камикадзе. Также днем город подвергся артобстрелу — ранен 1 человек, повреждены 2 инфраструктурных объекта, 5 многоэтажек и 7 частных домов", - сообщил Кириленко.

Детали

По словам главы ОВА, ситуация по направлениям такая:

На Волновахском направлении под огнем Градов Новоукраинка — поврежден 1 дом.

направлении под огнем Градов Новоукраинка — поврежден 1 дом. На Донецком направлении враг дважды обстрелял Кураховскую громаду — 1 человек ранен в Анновке. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.

направлении враг дважды обстрелял Кураховскую громаду — 1 человек ранен в Анновке. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады. На Горловском направлении поврежден инфраструктурный объект в Северном Торецкой громады. В течение суток происходили обстрелы сел Соледарской громады.

По его словам, за сутки россияне ранили 3 жителей Донецкой области.

Дополнение

россияне обстреливают прифронтовые районы Донецкой области, разрушая инфраструктуру и угрожая жизни гражданских лиц. Противник применяет также ракеты.