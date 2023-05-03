В Сумской области из-за вражеского удара авиабомбами повреждена электроподстанция, есть обесточивания - Минэнерго

КИЕВ. 3 мая. УНН. В ночь на 3 мая российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов Сумской области. Как следствие - существенно повреждена электроподстанция, обесточены более 4 тысяч абонентов, сообщает Минэнерго в Telegram, пишет УНН.

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“Оккупанты продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру страны. В ночь на 3 мая враг сбросил две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области. В результате удара существенно повреждена электроподстанция - есть разрушения здания пункта управления. Среди работников пострадавших нет. Обесточенными из-за обстрела остаются более 4 тысяч потребителей” - говорится в сообщении.

Детали

В Минэнерго отмечают, что из-за повреждений в результате боевых действий обесточена часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Энергетики продолжают ремонтные работы и возвращают свет в дома после недавнего массированного обстрела. В частности, запитано потребителей в Днепропетровской области, сообщили в министерстве.

В Херсонской области также продолжаются восстановительные работы. За сутки более 3,8 тысячи абонентам возобновили поставку электроэнергии, добавили в ведомстве.

Минэнерго сообщает, что энергетическая система работает стабильно, без ограничений для потребителей.

Напомним

В течение вчерашнего дня россияне осуществили 19 обстрелов приграничных общин Сумской области, зафиксировано 112 взрывов.