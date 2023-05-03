Кого могут уволить с военной службы: Рада определила новое основание

КИЕВ. 3 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект, в котором предусматривается, что во время действия военного положения с военной службы могут уволить военнослужащих, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время действия военного положения. Так принятие законопроекта прокомментировал глава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Александр Завитневич, пишет УНН.

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"Принятие этого законопроекта устанавливает дополнительное основание для освобождения. Под определение близкие родственники попадают муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра. Таким образом мы восстанавливаем принцип справедливости", – цитирует Завитневича пресс-служба "Слуги народа", что он представляет.

“Теперь военнослужащий может демобилизоваться по семейным обстоятельствам – если у него погибли или пропали без вести близкие родственники", - отметил также нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Детали

Председатель комитета напомнил, что ранее парламентом был принят законопроект, который предусматривает, что не подлежат призыву лица, близкие которых погибли или пропали без вести во время российско-украинской войны. Однако, не учтены все категории граждан, поэтому предлагается аналогичным образом учесть интересы военнослужащих и обеспечить им право на увольнение с военной службы.

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