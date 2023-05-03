Символы российской имперской и советской тоталитарной политики изымут из реестра памятников

КИЕВ. 3 мая. УНН. Парламент принял законопроект №8273 о невнесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и изъятии из этого реестра отдельных объектов культурного наследия. За проголосовали 285 народных депутатов Украины, передает УНН со ссылкой на телеграм представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

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«Законопроектом предусмотрено внесение изменений путем расширения памятников, которые не подлежат занесению в Реестр объектов культурного наследия и дополнением критериями отнесения объектов культурного наследия к символам российской имперской или советской тоталитарной политики», – сообщил он.

Детали

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, "памятники, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики, изымут из Государственного реестра недвижимых памятников Украины".

Гончаренко в своем телеграм-канале обнародовал перечень памятников, которые не будут считаться культурным наследием:

которые посвящены лицам, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше);

лицам, занимавшим руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней;

посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке (кроме памятников и памятных знаков, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины или с развитием украинской науки и культуры);

те, которые подлежат демонтажу в соответствии с требованиями Закона Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”;

являются символами российской имперской или советской тоталитарной политики (в соответствии с критериями, определенными статьей 151 настоящего Закона).

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