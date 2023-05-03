В рф заявили, что два беспилотника пытались "атаковать" кремль

КИЕВ. 3 мая. УНН. В пресс-службе кремля заявили, что в ночь на 3 мая два беспилотника якобы пытались "атаковать" кремль, сообщают росСМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

«В результате принятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. В результате их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет», - сообщили в пресс-службе Путина.

На графике работы президента рф инцидент, как указано, "не отразился".

Ранее, по данным российских телеграм-каналов, сообщения о взрывах и задымлении в районе кремля появились сегодня ночью в группе жителей района Якиманка в москве. Жители одного из домов, как указано, снимали задымление на видео и заявили, что у кремля «пропала подсветка».