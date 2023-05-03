ВР одобрила кадровые изменения в четырех парламентских комитетах
КИЕВ. 3 мая. УНН. Во время пленарного заседания Верховная рада Украины одобрила кадровые изменения в четырех комитетах парламента, пишет УНН со ссылкой Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
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"Фриз Ирина (“ЕС”) – избрана членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Никорак Ирина (“ЕС) – избрана членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Пушкаренко Арсений (“Слуга народа”) – избран заместителем председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
Кривошеев Игорь (“Слуга народа”) – избран членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", - сообщил Гончаренко.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, Верховная Рада Украины также приняла законопроект, предусматривающий, что во время действия военного положения с военной службы могут уволить военнослужащих, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время действия военного положения.
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