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ВР одобрила кадровые изменения в четырех парламентских комитетах

ВР одобрила кадровые изменения в четырех парламентских комитетах

КИЕВ. 3 мая. УНН. Во время пленарного заседания Верховная рада Украины одобрила кадровые изменения в четырех комитетах парламента, пишет УНН со ссылкой Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

Цитата

"Фриз Ирина (“ЕС”) – избрана членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Никорак Ирина (“ЕС) – избрана членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Пушкаренко Арсений (“Слуга народа”) – избран заместителем председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

Кривошеев Игорь (“Слуга народа”) – избран членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", - сообщил Гончаренко.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Верховная Рада Украины также приняла законопроект, предусматривающий, что во время действия военного положения с военной службы могут уволить военнослужащих, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

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Источник: УНН
Теги: ВР, ВРУ, комитет
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