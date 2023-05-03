Зеленский призвал Финляндию ускориться с 15-м пакетом помощи и быстрее подготовить следующий

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Финляндию ускорить предоставление 15-го пакета помощи и начать быстрее подготовку к 16-му. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинисте, передает корреспондент УНН.

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«Мы укрепили наш альянс…Я благодарю Финляндию за уже 15 пакет помощи…Это для нас абсолютно необходимо для выживания нашего народа, страны. Призываем ускорить предоставление 15-го пакета и начать как можно быстрее подготовку следующего 16-го пакета, который является для нас очень важным», - сказал Зеленский.

Дополнение

В Финляндии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского.