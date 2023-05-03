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Зеленский призвал Финляндию ускориться с 15-м пакетом помощи и быстрее подготовить следующий

Зеленский призвал Финляндию ускориться с 15-м пакетом помощи и быстрее подготовить следующий

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Финляндию ускорить предоставление 15-го пакета помощи и начать быстрее подготовку к 16-му. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинисте, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы укрепили наш альянс…Я благодарю Финляндию за уже 15 пакет помощи…Это для нас абсолютно необходимо для выживания нашего народа, страны. Призываем ускорить предоставление 15-го пакета и начать как можно быстрее подготовку следующего 16-го пакета, который является для нас очень важным», - сказал Зеленский.

Дополнение

В Финляндии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: военная помощь, Финляндия, помощь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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