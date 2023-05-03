Рада призвала мир к осуждению принудительной депортации украинских детей

КИЕВ. 3 мая. УНН. Верховная Рада Украины обратилась к международным правительствам, организациям по осуждению преступлений россии - принудительной депортации украинских детей. Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук в Twitter, передает УНН.

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“Верховная Рада Украины обратилась к парламентам/правительствам государств, международным организациям, межпарламентским ассамблеям по осуждению совершенных россией преступлений принудительной депортации украинских детей. Действия россии — просчитанный процесс идеологического перевоспитания и навязывания рашизма” - написал Стефанчук.

Также Стефанчук отмечает, что это сознательное преступление россии.

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Напомним

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф львовской-беловой по делу о международном преступлении – незаконной депортации и перемещения украинских детей Это означает, что за пределами россии их должны арестовать и передать в суд.