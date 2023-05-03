"Должны прилагать больше усилий для давления": Зеленский обсудил с президентом Финляндии следующий пакет санкций ЕС против рф

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинисте подготовку следующего пакета европейских санкций против россии. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой, передает корреспондент УНН.

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«Мы обсудили в частности подготовку следующего пакета европейских санкций против российской агрессии за террор, развязанный россией, во взаимодействии с существующим санкционным режимом, который россия постоянно пытается избежать. Должны стараться больше, должны больше усилий прилагать к оказанию давления на агрессора…» - сказал Зеленский, находящийся с визитом в Финляндии.

Дополнение

США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против россии.

Как сообщал Bloomberg, Европейский Союз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через россию в рамках 11-го пакета санкций против россии.