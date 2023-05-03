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Враг попал в пассажирской вагон в Херсоне - ранен проводник

Враг попал в пассажирской вагон в Херсоне - ранен проводник

КИЕВ. 3 мая. УНН. Во время обстрела на станции Херсон российские оккупанты попали в пассажирский вагон, в результате чего ранен проводник. Ему оказывают медицинскую помощь, пишет УНН со ссылкой на информацию от Укрзализныци в Telegram.

Цитата

“Есть попадание в пассажирский вагон на станции Херсон, ранен проводник, ему оказывается помощь. На момент обстрела посадка начата не была, пассажиры находились в безопасном укрытии. Сейчас поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут”, - говорится в сообщении.

Укрзализныця отмечает, что поврежденные вагоны оперативно заменят на станции Николаев.

Напомним

Председатель Херсонской ОВА сообщил, что российские войска сегодня неоднократно ударили по Херсону и области, есть погибшие и раненые.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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