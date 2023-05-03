Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,11 -0,1627 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8115

Украина выходит из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств СНГ

Украина выходит из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств СНГ

КИЕВ. 3 мая. УНН. Верховная Рада Украины проголосовала за выход из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“Украина выходит из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ (№9202). Рада проголосовала это решение”, - написал Гончаренко.

Справочно

Начиная с апреля 2014 года, сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.

В 2018 году был президентский указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов по СНГ.

Источник: УНН
Теги: ВР, СНГ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.