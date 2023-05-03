Украина выходит из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств СНГ

КИЕВ. 3 мая. УНН. Верховная Рада Украины проголосовала за выход из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

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“Украина выходит из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ (№9202). Рада проголосовала это решение”, - написал Гончаренко.

Справочно

Начиная с апреля 2014 года, сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму. Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и прекратила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.

В 2018 году был президентский указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов по СНГ.