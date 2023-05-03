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Из-за удара рф по Херсону в больницу в тяжелом состоянии доставили ребенка - ОП

Из-за удара рф по Херсону в больницу в тяжелом состоянии доставили ребенка - ОП

КИЕВ. 3 мая. УНН. После очередного удара армии рф по Херсону в больницу в тяжелом состоянии доставили ребенка, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Херсонская область. Примерно в 15:00 в Детскую областную больницу доставлен ребенок в тяжелом состоянии", - сообщил Ермак.

Напомним

Российские войска 3 мая неоднократно ударили по Херсону и области.

В частности, незадолго до 15 часов об обстреле сообщил и руководитель ОП Андрей Ермак: "По предварительной информации, в результате вражеского обстрела Херсона россияне попали по гражданской инфраструктуре".

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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