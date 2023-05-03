рф завозит криминалитет для обострения ситуации на временно оккупированных территориях - Маляр

КИЕВ. 3 мая. УНН. Российская оккупационная власть обостряет криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях с целью запугивания общества, пишет УНН со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.

Цитата

“российская оккупационная власть не может добиться повиновения со стороны наших граждан, поэтому для запугивания завезла на оккупированные территории управляемый криминалитет”, - пишет Анна Маляр.

Детали

Так называемая власть использует специально подготовленные группы провокаторов, в состав которых преимущественно входят лица с криминальным прошлым. Они провоцируют большее количество конфликтов в общественных местах, которые в основном перерастают в жестокие избиения несогласных с российским оккупационным режимом граждан.

Характерно, что “следственные органы” во время расследований принимают решения исключительно в пользу пророссийских провокаторов. В частности, телесные повреждения граждан, полученные в результате массовых драк в населенном пункте Стрелковое Херсонской области, так называемые следователи классифицировали как не имеющие состава преступления, поэтому и виновных нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Дополнительно

рф всегда прибегает к использованию криминалитета в политических целях. В 2014-2015 они завозили в Украину своих "воров в законе" для расшатывания и дестабилизации ситуации.

Маляр отмечает, что в нестабильной внутренней обстановке россиянам проще реализовывать свои преступные намерения. Заместитель министра обороны также отмечает, что подобные действия с завозом преступников на временно оккупированные территории свидетельствуют о том, что “не так у них там все просто”, поэтому и приходится расшатывать и запугивать для интеграции идеологии рф.

Напомним

Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что оккупанты готовят провокации на северной границе с Украиной.