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Зеленский прибудет с визитом в Берлин 13 мая - Tagesspiegel

Зеленский прибудет с визитом в Берлин 13 мая - Tagesspiegel

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая отправится в Берлин, сообщает немецкая газета Tagesspiegel в среду со ссылкой на полицию, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению, украинский лидер будет принят канцлером Германии Олафом Шольцем с воинскими почестями 14 мая, а позже в тот же день вылетит в Аахен, чтобы получить премию Карла Великого 2023 года.

"По приглашению Федерального канцлера ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Берлин и Аахен с 13 по 14 мая", - говорится в сообщении федеральной полиции, направленном агентству Reuters.

Дополнение

Президент Зеленский заявил в среду, что Украина вскоре начнёт контрнаступление против российских войск, и что он уверен, что после этого Запад поставит Киеву современные боевые самолёты.

Выступая на пресс-конференции во время визита в Финляндию он сказал, что одной из причин его поездки в Хельсинки является желание Киева стать полноправным членом военного альянса НАТО.

Источник: УНН
Теги: Германия, визит, Берлин, Владимир Зеленский
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