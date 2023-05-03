SpaceX может попробовать во второй раз запустить Starship уже через два месяца

КИЕВ. 3 мая. УНН. Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что повторный запуск Starship может состояться через пару месяцев, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Илона Маска.

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“3 месяца назад мы начали строить массивную стальную пластину с водяным охлаждением под пусковую опору. Она не была готова вовремя, и мы ошибочно полагали, основываясь на статических данных о пожаре, что Fondag выдержит 1 запуск.

Похоже, мы можем быть готовы к повторному запуску через 1–2 месяца”, - написал Маск в Twitter.

Напомним

SpaceX со второй попытки запустила Starship, но на высоте 38 метров самая большая ракета в истории взорвалась.

Федеральное управление гражданской авиации будет проводить следственные действия относительно того, что взрыв ракеты-носителя Starship во время летных испытаний был прогнозируемым, но степень разрушения стартовой площадки и вред окружающей среде значительно превысила предыдущие оценки.