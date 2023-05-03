В подмосковной коломне упал беспилотник

КИЕВ. 3 мая. УНН. Беспилотник упал возле подмосковной коломны — в лесу между селом черкизово и селом подлужье, передает канал Mash в Telegram, пишет УНН.

Детали

Mash утверждает, что на месте образовалась воронка, вокруг разбросаны обломки БПЛА и двигатель.

Специалисты едут в лес, где все случилось.

Другие подробности пока не известны.

Добавим

В резиденции президента рф владимира путина сообщили, что якобы ночью была попытка нанести удары беспилотником по кремлю. На что в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не имеют информации о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.