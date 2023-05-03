Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,11 -0,1627 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6705

Новый пакет санкций против рф странам ЕС скорее всего представят на следующей неделе - СМИ

Новый пакет санкций против рф странам ЕС скорее всего представят на следующей неделе - СМИ

КИЕВ. 3 мая. УНН. Новый пакет санкций Европейского Союза против россии странам-членам блока скорее всего представят на следующей неделе для того, чтобы принять до конца месяца. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"11-й пакет санкций ЕС в отношении россии, вероятно, будет представлен государствам-членам ЕС на следующей неделе с целью его принятия до конца месяца", - написал Йозвяк.

Дополнение

США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против россии. Пакеты будут реализовываться индивидуально, но координироваться. Ключевая цель - закрыть лазейки в существующих ограничениях и решить проблему обхода санкций в целом, сказали источники Bloomberg.

Как сообщал Bloomberg, ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через россию в рамках 11-го пакета санкций против рф.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.