Новый пакет санкций против рф странам ЕС скорее всего представят на следующей неделе - СМИ

КИЕВ. 3 мая. УНН. Новый пакет санкций Европейского Союза против россии странам-членам блока скорее всего представят на следующей неделе для того, чтобы принять до конца месяца. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

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"11-й пакет санкций ЕС в отношении россии, вероятно, будет представлен государствам-членам ЕС на следующей неделе с целью его принятия до конца месяца", - написал Йозвяк.

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США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против россии. Пакеты будут реализовываться индивидуально, но координироваться. Ключевая цель - закрыть лазейки в существующих ограничениях и решить проблему обхода санкций в целом, сказали источники Bloomberg.

Как сообщал Bloomberg, ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через россию в рамках 11-го пакета санкций против рф.