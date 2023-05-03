Лиманское и Купянское направления стали рекордсменами по количеству вражеских обстрелов за сутки - Луганская ОВА

КИЕВ. 3 мая. УНН. Лиманское и Купянское направления на Луганщине за сутки стали рекордсменами по количеству вражеских обстрелов - 565. Но оккупанты наступательные действия почти не проводят и ведут себя на поле боя очень осторожно, рассказал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор во время телемарафона, пишет УНН.

Детали

По словам председателя Луганской ОВА, за эти сутки из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии в Лиманском и Купянском направлениях, враг нанес рекордные 565 ударов. Состоялось одно боестолкновение, в результате которого убиты 36 оккупантов и ранены 108. Уничтожены российские танк Т-72, две машины пехоты БМП-1 и один минометный расчет.

Как заметил Артем Лысогор, это устаревшие машины пехоты и характерно, что они все чаще встречаются на этом участке боевых действий.

"Они бы хотели вернуть и Лиман и другие населенные пункты. Но уже несколько недель подряд не имеют никакого успеха. Сегодня за сутки одно боестолкновение, а в предыдущие дни вообще не пытались атаковать. В целом они там более осторожны. Действуют только регулярные войска. Там почти не привлекаются частные военные компании. Поэтому они действуют с учетом стандартных правил боевых действий: вести разведку, отступать, попадая под мощный огонь. В отличие от Бахмутского направления, где группировки вагнера под давлением своих командиров и заградотрядов вынуждены идти вперед", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

За минувшие сутки российские оккупанты совершили 82 обстрела по мирным населенным пунктам в Запорожской области: 2 ракетных удара, 3 авиационных, 4 атаки БПЛА и 69 артударов. Многочасовые обстрелы пережили прифронтовые населенные пункты: Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе и еще 13 сел. Много разрушений в разных громадах: горели дома, имущество, социальная инфраструктура и коммунальные сети. Много разрушений, но обошлось без жертв, сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко.

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