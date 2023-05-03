Еврокомиссия выделяет 500 миллионов евро на увеличение производства артиллерийских снарядов

КИЕВ. 3 мая. УНН. Европейская комиссия выделяет 500 миллионов евро (551 миллион долларов) на увеличение производства артиллерийских снарядов, ракет и пороха, чтобы ускорить производство боеприпасов для Украины и оживить оборонную промышленность блока, информирует УНН.

Детали

Среди многих мероприятий Европейская комиссия предложила средства для совместного финансирования проектов вместе с правительствами ЕС.

"Украина героически сопротивляется жестокому российскому захватчику. Мы выполняем свое обещание поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно. Но отважным солдатам Украины нужно достаточно военной техники, чтобы защитить свою страну. Европа усиливает свою поддержку по трем направлениям", - написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Комиссия приняла Закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP) по срочной доставке боеприпасов и ракет в Украину и помощи государствам-членам пополнить свои запасы. Закон направлен на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов.

В частности, это усилит оперативность и способность оборонной промышленности Союза обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу.

Это предложение о новом Регламенте включает:

Инструмент финансовой поддержки укрепления промышленных мощностей Союза по выпуску соответствующей оборонной продукции;

Механизм для картирования, мониторинга и более точного прогнозирования наличия узких мест в этих цепочках поставок;

Внедрение временной нормативно-правовой базы для решения проблемы нехватки боеприпасов.

Европа усиливает свою поддержку по трем направлениям. Во-первых, государства-члены доставляют дополнительные боеприпасы из своих существующих запасов при поддержке нового Европейского фонда мира в размере 1 миллиарда евро. Во-вторых, вместе с государствами-членами будет закуплено больше боеприпасов для Украины, и для этого будет выделен дополнительный миллиард евро.

"И сегодня мы работаем над третьим треком. Наращивание и ускорение оборонно-промышленного производства боеприпасов в Европе", - говорится в сообщении.

В своем предложении комиссия призвала собственное кредитное подразделение блока, Европейский инвестиционный банк, усилить поддержку оборонной промышленности. В настоящее время ЕИБ инвестирует в системы двойного назначения для гражданских и охранных целей, но не предлагает кредиты для финансирования производства оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Для изменения этого нужна поддержка 27 государств-членов ЕС.

Комиссия заявила, что будет стремиться ускорить переговоры с государствами-членами и парламентом, чтобы завершить работу над законом уже в конце июня.