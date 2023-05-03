В Харькове задержали прокурора, который требовал деньги за "толчок" в расследовании преступлений

КИЕВ. 3 мая. УНН. Служба безопасности Украины задержала прокурора одной из окружных прокуратур Харькова за взяточничество. Чиновник наладил схему получения денежного вознаграждения за “активизацию” уголовных правонарушений. Об этом сообщает СБУ в Telegram, пишет УНН.

Детали

Обвиняемый требовал 35 тыс. долларов от потерпевшего по делу о мошеннических действиях с коммерческой недвижимостью, обещая мужчине дать "толчок" в расследовании соответствующего производства, а также наложить арест на имущество и провести ряд экспертиз.

Прокурор работал не один, как сообщает Служба безопасности, ведь привлек к незаконной деятельности свою знакомую, чтобы та выступала посредницей в передаче неправомерной выгоды.

Задержали преступников сотрудники СБУ и ГБР “на горячем”, во время передачи всей суммы взятки.

Сейчас нарушителям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Мера пресечения еще не избрана.

Также продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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