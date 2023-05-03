Зеленский встретился со спикером парламента Финляндии и премьером Норвегии

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский встретился со спикером парламента Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Зеленский и Стёре основное внимание уделили ситуации на фронте и оборонной поддержке, которую Украина получает от Норвегии, передает УНН.

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«Встретился со спикером Парламента Финляндии Петтери Орпо и Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Во время встречи с Петтери Орпо поблагодарил за поддержку нашей страны в эти трудные времена борьбы с агрессией россии», - написал Зеленский в Telegram.

Он поблагодарил финский народ за такую большую, мощную поддержку украинских людей и, конечно, военных на поле боя.

«Ведь для нас сегодня главной задачей является деоккупировать все наши территории», - добавил Зеленский.

Также он сообщил, что они основное внимание во время переговоров уделили ситуации на фронте и оборонной поддержке.

«С Йонасом Гаром Стёре основное внимание во время переговоров уделили ситуации на фронте и оборонной поддержке, которую Украина получает от Норвегии. Спасибо народу, правительству и Парламенту Норвегии за поддержку наших людей и наших военных, всего украинского общества», - сообщил Зеленский.

Дополнение

В Финляндии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского. Президента встретил финский коллега Саули Ниинистё.