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Враг дважды обстрелял приграничье Черниговской и Сумской области

Враг дважды обстрелял приграничье Черниговской и Сумской области

КИЕВ. 3 мая. УНН. Приграничье Черниговской и Сумской области дважды за день подверглось минометным обстрелам. Обошлось без жертв среди населения и повреждения инфраструктуры, пишет УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Telegram.

Цитата

"российские войска дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области. С 10:30 до 10:35 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасильевка. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Около 10:30 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Бучки. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении ОК "Север".

Дополнение

По данным Минэнерго, в ночь на 3 мая российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов Сумской области. Как следствие - существенно повреждена электроподстанция, обесточены более 4 тысяч абонентов. Среди работников пострадавших нет. 

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Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область, обстрелы, Чернигов и Черниговская область
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