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"Что это было? Видимо НЛО": Игнат о "дроновых атаках" на кремль

"Что это было? Видимо НЛО": Игнат о "дроновых атаках" на кремль

КИЕВ. 3 мая. УНН. Представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что на видео, где якобы по кремлю наносят удары беспилотником даже флаг фактически не пошатнулся и никаких последствий от этого нет. Об этом сказал представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

"С первого взгляда сказать, что это было, видимо, НЛО. Я не могу сказать прямо, что это вообще происходило и на сколько это эффективно. Там флаг видно на видео. Он даже не пошатнулся фактически и каких-то последствий от этого не имеет. Если россия, это мое личное мнение, пытается показать эскалацию со стороны Украины - то россия так делает всегда. Над самым центром столицы происходят такие вещи - то для меня это выглядит, как минимум, странно", - сказал Игнат.

Дополнение

В резиденции президента рф владимира путина сообщили, что якобы ночью была попытка нанести удары беспилотником по кремлю. На что в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не располагают информацией о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Кремль, беспилотники
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