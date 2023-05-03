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В беларуси стартовал очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил

В беларуси стартовал очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил

КИЕВ. 3 мая. УНН. В мае под руководством начальника генштаба беларуси будет проведен очередной этап комплексной проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации. Об этом сообщило мо рб, пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает УНН.

Детали

Сообщается, что проверке будут подвергнуты в первую очередь подразделения вс рб, дислоцирующиеся в Гродненской, Брестской и Минской областях.

В проверке будут участвовать подразделения:

  • ВВС и войск ПВО;
  • сил специальных операций;
  • оперативных командований Сухопутных войск;
  • ракетных войск и артиллерии;
  • обеспечения.

Всего в ходе проверки планируется призвать из запаса до 1000 военнообязанных. 2 мая к отправке военнообязанных на сборы приступили военные комиссариаты Гродненской области, 3 мая – Брестской и Гомельской областей.

Одной из особенностей проверки будет апробация формирования отрядов народного ополчения и выполнения ими учебно-боевых задач в пользу поддержания военного положения, отмечает Гаюн. В ходе проверки к выполнению задач по патрулированию воздушного пространства рб будут также привлечены и экипажи вкс рф.

Добавим

Самопровозглашённый президент беларуси александр лукашенко созвал совещание силового блока по вопросам безопасности и охраны государственной границы. Ему доложили, что ожидают вероятного “обострения ситуации.

Проведение в ближайшее время наступательных действий врага с белорусского направления выглядит крайне маловероятным.

Источник: УНН
Теги: Беларусь
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