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Президент Финляндии объяснил, почему Украине не могут передать самолеты Hornet

Президент Финляндии объяснил, почему Украине не могут передать самолеты Hornet

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что страна не может передать Украине самолеты Hornet, пока их не заменят на современные, на что могут уйти годы, и они станут непригодными. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины, передает корреспондент УНН.

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«В свое время мы сделали необычный шаг, приобретя Hornet. Сейчас мы меняем их на F-35. Нам нужна сильная защита. Мы не сможем отдать Hornet, пока не получим новые самолеты. И к тому времени они будут фактически списаны, непригодны», - сказал Ниинистьо.

Зеленский в ответ на это заявил: «А нам нравятся ваши самолеты».

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что скоро будут наступательные действия после которых Украине предоставят самолеты.

Источник: УНН
Теги: самолет, Украина, Финляндия, Владимир Зеленский
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