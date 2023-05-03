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В Крыму военные перевозили партию "зубов дракона": куда именно - неизвестно

В Крыму военные перевозили партию "зубов дракона": куда именно - неизвестно

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Симферополе зафиксировали перевозку “зубов дракона”, которые военные рф применяют для обустройства оборонительных позиций. Об этом сообщает Крым. Реалии, передает УНН.

Цитата

“Грузовой автомобиль с фортификационными элементами обнаружили на улице Русской в Крыму. Куда везут эти “зубы дракона” - неизвестно” - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее россия установила "зубы дракона" сразу за 29-километровым противотанковым рвом в Запорожской области.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
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