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Украинские силы ПВО уничтожили на юге четыре российских беспилотника

Украинские силы ПВО уничтожили на юге четыре российских беспилотника

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Николаевской и Херсонской областях силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено четыре беспилотника, передает УНН ссылаясь на сообщение Воздушных Сил ВСУ.

Детали

Уничтожено четыре российских беспилотных летательных аппарата: 2 – ударные БпЛА “Ланцет”, 1 БпЛА "Мерлин-ВР" и 1 БпЛА оперативно-тактического уровня.

"Отличная боевая работа воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого и Херсонской зенитной ракетной бригады", - добавили в командовании.

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Источник: УНН
Теги: БПЛА, война, Херсон и Херсонская область, беспилотники, Николаев и Николаевская область
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