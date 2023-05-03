Новости: Общество
3 мая 2023, 18:17 • Юлия Крутякова • 6825
Кому-то "за поребриком" очень понравится: в Укрпочте анонсировали новую марку
КИЕВ. 3 мая. УНН. Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook анонсировал запуск новой марки и показал картинку, которую назвал "рабочим эскизом", пишет УНН.
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“Друзья, исторически так сложилось, что марки Укрпочты являются предвестником хороших событий.
Поэтому завтра утром мы объявим о запуске новой марки. Какой, когда и где - подождите. Но, уверен, кому-то "за поребриком" очень понравится. А пока - как говорится, "рабочие эскизы", - написал Смелянский.
Напомним
Ранее Смелянский сообщал, что Укрпочта планирует запустить в оборот новую марку к Международному дню защиты детей. Из 350 детских эскизов отобрано 7. Выбрать единый рисунок предлагается в частности в "Дії" до 4 мая.
Источник: УНН
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