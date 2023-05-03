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Кому-то "за поребриком" очень понравится: в Укрпочте анонсировали новую марку

Кому-то "за поребриком" очень понравится: в Укрпочте анонсировали новую марку

КИЕВ. 3 мая. УНН. Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook анонсировал запуск новой марки и показал картинку, которую назвал "рабочим эскизом", пишет УНН.

Цитата

“Друзья, исторически так сложилось, что марки Укрпочты являются предвестником хороших событий.

Поэтому завтра утром мы объявим о запуске новой марки. Какой, когда и где - подождите. Но, уверен, кому-то "за поребриком" очень понравится. А пока - как говорится, "рабочие эскизы", - написал Смелянский.

Напомним

Ранее Смелянский сообщал, что Укрпочта планирует запустить в оборот новую марку к Международному дню защиты детей. Из 350 детских эскизов отобрано 7. Выбрать единый рисунок предлагается в частности в "Дії" до 4 мая.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, марка, Укрпочта
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