Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,11 -0,1627 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6255

Участники саммита стран Северной Европы поддержали украинскую формулу мира

Участники саммита стран Северной Европы поддержали украинскую формулу мира

КИЕВ. 3 мая. УНН. Участники саммита стран Северной Европы разработали совместное заявление в котором в частности, говорится о поддержке украинской формулы мира. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистьо во время совместной пресс-конференция с Президентом Владимиром Зеленским и участниками саммита стран Северной Европы, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы имели открытую, откровенную дискуссию. Мы проработали совместное заявление, которое будет озвучено. Мы совместно высказались в поддержку Украины, в частности украинской инициативы за мир, формулы мира. Это абсолютно необходимо для всех», - сказал Ниинистьо.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что он тщательно обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном украинскую формулу мира.

Источник: УНН
Теги: Украина, Финляндия, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.