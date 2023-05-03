Взрывы на "Северном потоке": отдельное расследование выявило корабли вмф россии вблизи

КИЕВ. 3 мая. УНН. Три российских военных корабля были замечены в Балтийском море в районе взрывов газопровода «Северный поток» до диверсии, которая остановила поставки российского газа в Европу в сентябре прошлого года, говорится в расследовании, проведенном четырьмя скандинавскими вещательными компаниями, передает УНН ссылаясь на ВВС.

Детали

Корабли вмф россии были отслежены с помощью спутниковых снимков и перехваченных радиопередач российского флота, сообщили четыре вещательные компании: датская DR, норвежская NRK, шведская SVT и финская Yle.

Вещатели Северных стран установили, что в июне и сентябре прошлого года российские корабли вышли с военно-морских баз в Санкт-Петербурге и Калининграде в район к северо-востоку от датского острова Борнхольм, где произошли три из четырех утечек из трубопровода.

Они обнаружили, что одно из судов, буксир СБ-123, способный спускать на воду мини-подводные лодки, находился в этом районе 21 и 22 сентября.

Кроме того, вооруженные силы Дании подтвердили, что 22 сентября прошлого года, всего за несколько дней до того, как произошли взрывы, патрульное судно сделало 26 фотографий российской подводной лодки SS-750 вблизи места взрыва «Северного потока».

По их словам, все российские корабли, отслеживаемые четырьмя вещательными компаниями, отключили сигнал AIS, автоматической системы слежения, используемой на корабле. Согласно спутниковым снимкам, одним из кораблей в этом районе было научно-исследовательское судно виф россии «Сибиряков».

Первое судно отбыло с российской военно-морской базы в Калининграде и 7 июня прибыло к трубопроводу.

«Сибиряков» прибыл 14 июня и вышел на ту же позицию, что и первое судно, недалеко от «Северного потока», и оставался там до следующего дня.

Вечером 21 сентября к району вышел буксир СБ-123. Вещатели говорят, что они перехватили сообщения, из которых следует, что они действовали вблизи трубопроводов и районов взрыва с позднего вечера примерно до 14:00 22 сентября.

Считается, что "Сибиряков" способен вести подводное наблюдение и картографирование, а также запускать небольшой подводный аппарат. Он может использоваться для поддержки и спасения подводных лодок и имеет возможность проводить операции на морском дне, считают эксперты, опрошенные телекомпаниями.

Скандинавские вещатели не говорят, что есть убедительные доказательства того, чем занимались суды или что за взрывом стоит россия. Но документальный фильм вызывает вопросы о необычном характере деятельности.

Дополнение

Инцидент произошел через семь месяцев после начала войны россии с Украиной.

москва без предоставления доказательств возложила ответственность за взрывы на западный саботаж. И Соединенные Штаты, и Украина отрицают свою причастность к атакам, как и россия.

Власти Дании, Швеции и Германии заявили, что взрывы, приведшие к разрыву газопровода «Северный поток-1» и недавно построенного газопровода «Северный поток-2», соединяющего россию и Германию через Балтийское море, были преднамеренными. Но они еще не опубликовали никаких результатов своих расследований.