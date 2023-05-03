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Опасная находка: на Киевщине мужчина косил траву и наткнулся на гранату

Опасная находка: на Киевщине мужчина косил траву и наткнулся на гранату

КИЕВ. 3 мая. УНН. В полицию Киевской области поступило сообщение от жителя Гостомеля, что на своем земельном участке мужчина нашел гранату. Об этом сообщает глава управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает УНН.

Детали

В полиции Киевщины сообщают, что правоохранители сразу прибыли на место событий и оградили прилегающую территории, вызвав ГСЧС. Согласно предварительным данным, граната РГД—5 находилась там с периода вражеской оккупации. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также полиция Киевщины призывает всех граждан быть осторожными в период весенне-полевых работ и отдыха на природе.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, граната, война
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