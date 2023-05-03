НАТО откроет офис в Японии для проведения консультаций в Индо-Тихоокеанском регионе

КИЕВ. 3 мая. УНН. НАТО планирует открыть первый в Азии офис связи в Японии для содействия консультациям в регионе, сообщила газета Nikkei Asia со ссылкой на официальных лиц Японии и НАТО, пишет УНН.

Детали

По сообщению СМИ, офис связи позволит вести переговоры с партнерами НАТО по безопасности, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия с учетом геополитических вызовов со стороны Китая и россии.

Предложенный офис должен открыться в следующем году в Токио, но такие детали, как предоставление помещений Японией или финансирование НАТО, находятся в стадии переговоров, сообщает агентство.

НАТО имеет аналогичные офисы связи в Нью-Йорке, Вене, Украине и других местах, говорится в сообщении.

Япония и НАТО стремятся углубить сотрудничество в области киберугроз, прорывных технологий и дезинформации, стремясь подписать индивидуальную программу партнерства до саммита НАТО в июле, сообщает Nikkei Asia.

Добавим

Глава НАТО Йенс Столтенберг посетил Японию в январе и пообещал премьер-министру Фумио Кисиде укреплять связи перед «историческими» вызовами безопасности, ссылаясь на вторжение россии в Украину и растущую военную мощь Китая.