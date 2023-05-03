Новый хлопок в Крыму: в Феодосии над морем сработала ПВО

КИЕВ. 3 мая. УНН. В оккупированном Крыму снова громко - в Феодосии над морем сработала ПВО, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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"Система ПВО сработала у Феодосии над морем. Сообщается об уничтожении беспилотника. По нашей информации, он летел в сторону морского нефтяного терминала", - сообщает Telegram-канал Чп Симферополь.

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Впоследствии так называемый глава оккупированного Крыма сергей аксенов заявил, что на юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО.

"Повреждений и пострадавших нет", резюмировал он.

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