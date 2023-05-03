Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,11 -0,1627 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
“Мы поддерживаем Украину, но героизация Шухевича и Бандеры влияет на наши отношения” – посол Израиля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6495

Мы не атаковали путина: Зеленский об "атаке дронов" на кремль

Мы не атаковали путина: Зеленский об "атаке дронов" на кремль

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала российского диктатора владимира путина и москву беспилотниками. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы не атакуем, ни путина, ни москву. Мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого, именно поэтому мы не используем его в других местах. Именно поэтому у нас дефицит. Мы не атаковали путина. Мы это трибуналу оставим», - сказал Зеленский.

По его словам, кремль обвинил Украину в «атаке» беспилотниками, потому что у россии нет побед на поле боя.

Дополнение

В резиденции президента рф владимира путина сообщили, что якобы ночью была попытка нанести удары беспилотником по кремлю. На что в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не имеют информации о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.