На саммите в Вильнюсе могут объявить о создании Совета Украина-НАТО в новом формате - Стефанишина

КИЕВ. 3 мая. УНН. На саммите НАТО в Вильнюсе могут объявить о создании Совета Украина-НАТО в формате «32». Об этом на встрече с журналистами сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

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«Сейчас есть предложение об объявлении на Саммите в Вильнюсе о создании Совета Украина-НАТО в формате 32, а не 31+ 1 как предусматривает Комиссия Украина-НАТО, которую мы сейчас имеем. Трансформация в формат Совета позволит каждому союзнику делать свой вклад в наши отношения. Мы рассматриваем создание Совета как инструмент для подготовки, обсуждения решений к Саммиту Альянса в Вашингтоне к 75 годовщине создания НАТО», - пояснила Стефанишина.

Детали

Вице-премьер добавила, что сейчас идет работа над созданием совместного центра «Украина-НАТО» для подготовки, тренировки, анализа ситуации, обмена опытом. Такой центр является совместной инициативой Украины и Польши.

"Центр является нашей общей с Польшей инициативой. Однако для нас важно предусмотреть перемещение этого центра в Украину, когда позволит ситуация с безопасностью. В рамках саммита мы также ожидаем объявления усиления поддержки Украины в рамках комплексного пакета помощи", — подчеркнула Стефанишина.

Ранее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед заседанием "Рамштайн" рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение и посетит саммит Альянса в Вильнюсе.