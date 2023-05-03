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Удары рф по Херсонской громаде: количество погибших возросло до 17, еще 45 человек - ранены

Удары рф по Херсонской громаде: количество погибших возросло до 17, еще 45 человек - ранены

КИЕВ. 3 мая. УНН. Количество погибших в Херсонской громаде возросло до 17 человек, ранены — 45, в том числе двое детей. Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН

Цитата

"Страшные новости для Херсонской громады! От действий рашистов-нелюдей в настоящее время погибло 17 человек 45 ранены из которых 2 детишек", - написал Мрочко.

Напомним

Сегодня рф осуществила серию обстрелов Херсона, в результате которых есть пострадавшие среди мирного населения. После очередного удара армии рф по Херсону в больницу в тяжелом состоянии доставили ребенка, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Херсон и Херсонская область
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