Атака дронов на кремль: медведев взялся угрожать Зеленскому "физическим устранением"

КИЕВ. 3 мая. УНН. Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев назвал атаку дронов на кремль терактом и взялся угрожать Президенту Украины Владимиру Зеленскому "физическим устранением", передает УНН.

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"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", - написал медведев в Telegram.

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Кроме того, замглавы совбеза рф решил пуститься в исторические аналогии - вспомнил Гитлера и акт безоговорочной капитуляции.

В сети уже высмеяли угрозы медведева, а также предположили, что аналогия касается будущего рф.

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Напомним

В резиденции президента рф владимира путина сообщили, что якобы ночью была попытка нанести удары беспилотником по кремлю. На что в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не имеют информации о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.