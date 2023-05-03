США и Мексика достигли важного соглашения о миграции

КИЕВ. 3 мая. УНН. Администрация президента Джо Байдена заявила, что достигла важного соглашения с мексиканскими официальными лицами по урегулированию «гуманитарной ситуации, вызванной беспрецедентными миграционными потоками» после прекращения действия ограничений, наложенных в соответствии с Разделом 42. Об этом пишет ABC News, передает УНН.

Детали

После того, как во вторник советник по внутренней безопасности США Лиз Шервуд-Рендал встретилась с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, мексиканские официальные лица подтвердили, что продолжат принимать мигрантов как минимум из четырех стран, которых США отправляют обратно через границу.

Этот шаг был сделан после того, как администрация Байдена объявила о ряде действий, в том числе о развертывании войск США на южной границе, добавлении новых путей к легальному статусу в США и ужесточении ограничений на то, кто может подать заявление о предоставлении убежища, накануне запланированного окончания действия Раздела 42.

Ожидался резкий рост миграции к границе между двумя странами из-за окончания срока действия ограничений, действовавших с 2020 года. Когда в январе действие Раздела 42 было прекращено, президент Мексики по требованию официальных лиц США согласился принимать до 30 000 мигрантов из четырех стран — Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы — ежемесячно.

Новое соглашение продолжит эти усилия за пределами чрезвычайного разрешения, выданного в Разделе 42.

Пока неясно, как объявление во вторник может повлиять на мигрантов, прибывающих из других стран, включая Сальвадор, Гватемалу и Гондурас.

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