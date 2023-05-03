Немецкая полиция совершила налет на суперяхту российского олигарха

КИЕВ. 3 мая. УНН. Власти Германии совершили налет на роскошную яхту, принадлежащую богатому российскому бизнесмену, в рамках расследования возможных нарушений западных санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину, заявили официальные лица в среду. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

В обыске суперяхты на севере Германии участвовали специалисты ВМС Германии, а также федеральной и государственной полиции, говорится в заявлении прокуратуры Франкфурта.

Судно принадлежит 67-летнему российскому бизнесмену, имя которого не разглашается из соображений о конфиденциальности, заявили в прокуратуре.

Власти пытаются установить, пытался ли бизнесмен спрятать на яхте ценные вещи, о которых он обязан сообщить в соответствии с введенными в прошлом году санкциями Евросоюза.

Расследование ведется отдельно от дела против российского олигарха Алишера Усманова, близкого соратника путина, роскошная яхта которого подверглась налету правоохранителей Германии в прошлом году.