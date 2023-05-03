Удары рф по Херсону продолжаются: количество погибших возросло до 18

КИЕВ. 3 мая. УНН. Оккупанты продолжают бить по Херсону. Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, количество жертв возросло до 18, а количество пострадавших - до 46, передает УНН.

Цитата

"Удары россиян по Херсону продолжаются. Они бьют по мирным людям. По состоянию на сейчас известно о 18 погибших и 46 раненых", - написал глава ОП в Telegram.

Ранее

Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, количество погибших в Херсонской громаде возросло до 17 человек, ранены — 45, в том числе двое детей.

Как писал УНН, сегодня рф осуществила серию обстрелов Херсона, в результате которых есть пострадавшие среди мирного населения.